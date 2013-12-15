На портале открытых данных появились данные о зимнем отдыхе

На портале открытых данных можно узнать о расположении елочных базаров

На портале открытых данных москвичи смогут найти не только расположение елочных базаров, но и места зимнего отдыха.

Этой зимой москвичи смогут узнать в режиме онлайн о зонах зимней рыбалки, о катках и даже о том, где покататься на собачьих упряжках, передает телеканал "Москва 24".

Портал московского правительства будет информировать обо всех видах зимних развлечений - от керлинговых площадок до мест купания. Также там можно найти сведения о наличии проката коньков, точках питания, освещении, о графиках работы, бесплатных или платных услугах.

Как сообщалось ранее, до конца года на сайте появятся около десяти новых сервисов. Среди них будет информация о маршрутах общественного транспорта.

Старт проекту "Открытые данные" был дан 29 января 2013 года и стал первой подобной площадкой в России. Большая часть данных доступна одновременно в трех видах – таблицах, машиночитаемом файле формата CSV или XML и с геопривязкой на карте Москвы.

В октябре этого года портал был перезапущен, причем изменения коснулись как самого портала, так и реестров данных.