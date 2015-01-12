Обязательную авторизацию при подключении к городскому Wi-Fi введут весной

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Обязательную авторизацию при подключении к городской сети Wi-Fi введут весной 2015 года, сообщает Агентство "Москва".

"Повсеместное внедрение авторизации ожидается к концу первого – началу второго квартала после того как мы создадим единую идентификационную платформу, которую будем использовать сами и предложим операторам", - цитирует агентство пресс-секретаря департамента информационных технологий Елену Новикову.

Добавим, обязательная авторизация сейчас введена на Кольцевой линии метро, а также при подключении к Wi-Fi в районе пешеходной зоны на улице Покровка.

"Авторизация вводится постепенно, отслеживаем ситуацию - как это сказывается на трафике, насколько стабильно приходят SMS и так далее", - пояснила Новикова.

Основным способом доступа будет авторизация через SMS – ранее москвичи выбрали этот способ в ходе голосования на сервисе электронных референдумов "Активный гражданин".

В департаменте информационных технологий отметили, что будут рассматриваться и альтернативные способы подключения – например, по логину и паролю московского портала госуслуг.

Добавим, что к Чемпионату мира по футболу в 2018 году количество точек доступа к городской сети Wi-Fi планируется увеличить от трети до двух раз.



В общественных местах появится Wi-Fi с криптозащитой

Сейчас в городской сети Wi-Fi порядка 6,5 тысяч точек, планируется увеличить их число до двух раз к 2018 году. Новые точки доступа будут строиться за счет операторов, а столичные власти обеспечат места для установки оборудования.

Чтобы подключиться к бесплатной сети Wi-Fi, необходимо авторизоваться с помощью мобильного телефона, на которой придет SMS с кодом доступа. Пользователь попадает на сайт и может пользоваться бесплатным интернетом в течении 1 часа, после чего авторизацию необходимо пройти заново.

Отметим, что к 2021 году Wi-Fi должен покрыть всю территории Москвы. В частности, беспроводной интернет появится на Бульварном кольце, на площадях перед станциями метрополитена и туристических местах города.

Кроме того, Wi-Fi появится на 450 остановках общественного транспорта столицы.