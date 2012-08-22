"Вечерняя Москва", среда, 22 августа 2012 года

Облик столицы: новая эпоха молодого

Сергей Кузнецов назначен главным архитектором Москвы

"Глава комитета по архитектуре должен заниматься административной, текущей, управленческой работой, - мэр Москвы Сергей Собянин. - В этой работе не до творчества". Поэтому вводится должность главного архитектора, среди обязанностей которого решение архитектурных задач, стоящих перед городом, ведение крупнейших архитектурных проектов, работа с экспертным сообществом. Для того, чтобы работа велась эффективнее, мэр поручил создать архитектурный советиз представителей архитектурной общественности и в двухнедельный срок подготовить положение о должности главного архитектора и положение об архитектурном совете. Также градоначальник представил председателя комитета по архитектуре, им стал Андрей Антипов, ранее занимавший должность заместителя председателя комитета, руководителем Мосгеотреста. «Это опытный и знающий специалист», - отметил мэр.

Химки могут погрузиться во тьму

Городской округ и известный стадион могут оказаться без энергоснабжения за долги энергетиков

Мосэнергосбыт планирует начать ограничение энергоснабжения ООО "Химэнергосбыт", который поставляет электроэнергию в городской округ Химки, с 21 августа. Пойти на такой шаг компанию "Мосэнергосбыт" вынуждает позиция руководства "Химэнергосбыта". На сегодня эта организация задолжала за потребленную электроэнергию более 37 миллионов рублей. "Мосэнергосбыт" неоднократно пытался урегулировать ситуацию, в частности, путем переговоров. Но его предложения не были услышаны руководством ООО "Химэнергосбыт". По закону, "в отношении потребителя, не исполняющего или ненадлежащим образом исполняющего обязательства по оплате потребленной электроэнергии», может быть введено ограничение режима потребления электрической энергии". Мосэнергосбыт своевременно уведомил ООО "Химэнергосбыт" о дате и времени введения ограничения энергоснабжения. Процедура пройдет в два этапа. В период с 21 по 24 августа будет введено частичное ограничение энергоснабжения. Если не будет принято никаких действий по оплате задолженности, то с 27 августа мероприятия по ограничению электропотребления могут быть продолжены. Поставщики электричества извиняются перед жителями города за возможные неудобства, но иного способа воздействия на должников не видят. Под "электрический удар" попадет стадион "Арена-Химки".

Многодетные семьи ко Дню города поедут в трехдневную экскурсию на теплоходе

В экскурсию отправятся семьи, воспитывающие 10 и более детей

Организовать поездку поручил мэр Москвы Сергей Собянин по просьбе председателя совета матерей столицы Евгении Чернышевой. На сегодня в Москве проживает 120 семей, воспитывающих 10 и более детей. Из них 46 – это семьи, где все дети достигли совершеннолетнего возраста. Однако совет все равно помогает таким семьям. Маршурт поездки – Углич – Мышкин. В обоих городах предусмотрены экскурсии на берегу. Также организаторы поездки продумали культурную программу на борту. Евгения Чернышева пояснила, что впервые совет матерей обратился с такой просьбой в мэрию.



"Горзеленхоз № 6" устроил у Останкинской телебашни свалку

Корреспондент "Вечерней Москвы" своими глазами увидел горы мусора в парке Дубовая роща

Узнав о том, что в ста метрах от Останкинской телебашни находится несанкционированная свалка, корреспондент "Вечерней Москвы" отправился на северо-восток столицы. В надежде застать людей, сваливающих отходы в парке, и выяснить, кто дал такое варварское распоряжение. К полигону ведет асфальтированная дорога, разбитая бесчисленными самосвалами, свозившими в парк мусор. Газон, который раньше находился по обочинам дороги, колесами грузовиков превращен в грязевое месиво. Кругом мусор: полиэтиленовые упаковки, пластиковые бутылки, бытовые отходы, какие-то непонятные стройматериалы, железные трубы и многое другое. По мере приближения к свалке исходящий от нее "аромат" усиливался. Там и сям снуют крысы, которые ночью чувствуют себя полноправными хозяевами свалки. Если говорить в целом, картина более чем удручающая.

Следственное управление: "А что, скинхеды не могут быть потерпевшими?!"

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело против москвича за то, что он показал антискинхедовский ролик в одном из кафе Владимира

По информации официального сайта СУ СК РФ по Владимирской области, 19 июня 2011 года в помещении одного из кафе Владимира молодой человек публично представил на обозрение видеоролик, заведомо для подозреваемого содержащий факты негативной оценки сторонников националистических взглядов, пропагандирующей неполноценность граждан по признаку их принадлежности к социальной группе, и призыв к враждебным действиям по отношению к "скинхедам". Было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ – возбуждение ненависти по национальному, религиозному или социальному признаку. Ирония в том, что по этой статье чаще всего судят именно самих националистов.

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