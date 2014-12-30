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Происшествия

30 декабря 2014, 18:05

Прокуратура завела дело на МНПЗ и его директора

суды Росприроднадзор проверки КоАП НПЗ прокуроры

Фото: M24.ru

Столичная природоохранная прокуратура завела дело об административном правонарушении в отношении Московского нефтеперерабатывающего завода и его гендиректора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, проект нормативов предельно допустимых выбросов не был согласован в установленном порядке. Кроме того, по мнению проверяющих, не соблюдались экологические требования при эксплуатации предприятия.

Как уточняет пресс-служба Генпрокуратуры, дело заведено по статье КоАП "Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов". Штраф по ней составляет от 20 до 100 тысяч рублей.

Материалы дела были направлены в департамент Росприроднадзора по ЦФО для рассмотрения по существу.

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Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Источник выброса до сих пор не установлен - внеплановая проверка Роспотребнадзора была проведена уже после 10 ноября.

Позже Московский нефтеперерабатывающий завод оштрафовали на 207 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой было выявлено превышение нормативов содержания в воздухе сероводорода и этилбензола, свойственных технологическим процессам завода.

Кроме того, суд оштрафовал НПЗ на 250 тысяч рублей за отсутствие разрешения на выбросы.

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