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Происшествия

25 декабря 2014, 16:47

Фигуранты дела о подготовке теракта в Алтуфьеве осуждены на 9,5 и 12 лет

суды приговоры

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Мособлсуд признал виновными Феруза Назарова и Мурада Магомедова в приготовлении теракта в гипермаркете "Ашан" в Алтуфьеве, сообщает Агентство "Москва".

Подсудимых признали виновными в приготовлении к совершению теракта, незаконном изготовлении оружия, организации незаконного вооруженного формирования, незаконном приобретении, сбыте, хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, изготовлении психотропных веществ, организации экстремистского сообщества и в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Назаров приговорен к 9,5 годам тюрьмы, Магомедов - к 12 годам лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима. При этом Магомедов должен дополнительно выплатить 100 тысяч рублей штрафа, а Назаров - 30 тысяч рублей.

По версии следствия, выходец из Таджикистана Магомедов с 2010 года в составе незаконного вооруженного формирования в Дагестане участвовал в нападениях на погранпосты. В 2012 году он переехал в Москву, где он создал террористическую организацию для борьбы с "неверными".

Магомедов привлек к подготовке теракта в "Ашане" уроженца Туркмении Назарова. Мужчины самостоятельно собрали взрывное устройство и испытали его в лесу. После этого они собрали еще одно взрывное устройство, но 5 ноября 2012 года были задержаны сотрудниками ФСБ.

При задержании у них были обнаружены наркотики, граната и патроны.

В ходе судебного разбирательства, Магомедов признал вину в части создания и участия в незаконном бандформировании. От всех остальных обвинений он отказался. Назаров отверг все обвинения в полном объеме.

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