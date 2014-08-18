Суд запретил "Триколору" транслировать песни "Чайфа" и Земфиры

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Девятый арбитражный апелляционный суд запретил провайдеру "Триколор ТВ" транслировать песни группы "Чайф" и "Земфиры" через "Наше Радио", сообщается в постановлении суда.

В список исполнителей также вошли Найк Борзов, "Воскресенье", "Сурганова и оркестр", "Ноль", "Слот", "Смысловые галлюцинации", "Ю-Питер" и "Алиса". Кроме того, ответчик заплатит 770 тысяч рублей в пользу исполнителей.

Ранее Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), представляющая интересы правообладателей, подала иск в московский арбитраж. Организация просила запретить "Триколору" транслировать песни этих исполнителей без уплаты вознаграждения.

Однако суд отметил, что все документы, представленные ВОИС на заседании, подписаны теми, кто сотрудничает с организацией, и эти доказательства не могут быть объективными. АС Москвы отказал в удовлетворении иска.

Позже представители истца подали апелляцию, и суд высшей инстанции разрешил дело в пользу ВОИС. 9-й апелляционный суд постановил, что доводы столичного арбитража неправомерны, и запретил транслировать композиции, и также обязал выплатить 770 тысяч рублей ВОИС.

Судья отметил в постановлении, что для передачи записей между правообладателями и провайдером нужен договор, в котором указана плата за использование песен, а у "Триколора" такого контракта не было.

Кстати, ВОИС просил взыскать компенсацию авторам и изготовителям фонограмм – по 19,5 тысяч каждому из 61 исполнителя и столько же – каждой из 13 студий, общая сумма составила 1,4 миллиона, но суд взыскал в два раза меньше.