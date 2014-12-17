Суд Камбоджи предписал Полонскому покинуть остров

Сергей Полонский. Фото: ТАСС/Дмитрий Алешковский

Суд камбоджийской провинции Сиануквиль выдали предписание российскому бизнесмену Сергею Полонскому с требованием покинуть остров Ко-Дек-Куль, на котором он проживает, передает ТАСС.

По мнению защиты Полонского, он не намерен выполнять предписание, а само решение суда адвокаты назвали оказывающим давление.

Напомним, 14 июня 2013 года Полонскому было предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он похитил более 5,7 миллиарда рублей у участников долевого строительства жилищного комплекса "Кутузовская миля", возведение которого началось еще в 2002 году. Пострадавшими от действий Полонского признаны более 80 человек.

29 марта 2014 года против Полонского возбудили дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, бизнесмен похитил примерно 150 миллионов рублей средств участников долевого строительства другого жилого комплекса - "Рублевская Ривьера".

Позже российские правоохранители попросили Камбоджу экстрадировать Полонского, но Верховный суд страны отклонил требование. Сам бизнесмен согласился пойти на сделку со следствием и частично признать вину.