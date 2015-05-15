Защита Васильевой обжаловала приговор

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Защита Евгении Васильевой обжаловала решение суда, приговорившего экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны России к пяти годам лишения свободы, пишет МИА "Россия сегодня".

Стоит отметить, что приговор считается не вступившим в законную силу до рассмотрения жалоб в Мосгорсуде.

Напомним, Евгению Васильеву приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны признана виновной в хищении 330 миллионов рублей, ее взяли под стражу в зале суда. Свою вину фигурантка отрицает.

Подсудимой зачли в срок лишения свободы домашний арест, под которым она провела 2,5 года.

Под амнистию Васильева вряд ли попадет – статьи, по которым ее приговорили, не входят в это число.

Кроме того, суд вынес приговор и сообщникам Васильевой. Так, Ирина Егорова получила 4 года лишения свободы, Лариса Егорина – 4 года и 3 месяца, Юрия Грехнева – 4 года, а Максим Закутало – 3,5 года. Все осужденные взяты под стражу в зале суда.