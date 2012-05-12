Похитителю сына Касперского продлили срок ареста

Московский городской суд признал законным продление до 21 августа срока ареста Николаю Савельеву, организовавшему похищение сына бизнесмена Евгения Касперского.

В пресс-службе суда отметили, что суд отклонил жалобу Николая Савельева, просившего изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, передает РИА Новости.

Сын гендиректора компании "Лаборатория Касперского" 20-летний Иван Касперский, похищенный 19 апреля 2011 года, был освобожден 24 апреля в результате спецоперации в Подмосковье. Правоохранительные органы сообщили о задержании пятерых подозреваемых в похищении.

СК РФ ранее сообщил, что предполагаемым членам группы предъявлено обвинение. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин ранее отметил, что версия об организации похищения одним из конкурентов Евгения Касперского не нашла подтверждения. Во время судебных заседаний по избранию меры пресечения подозреваемым два фигуранта этого дела - Савельев-старший и Громов - полностью признали свою вину.

Громов заявил, что решился пойти на похищение сына Касперского, так как остро нуждался в деньгах для оплаты квартиры и содержания семьи. Устимчук сознался только в похищении человека, отвергнув свою причастность к вымогательству. Согласно материалам следствия, Савельев-старший вместе с соучастниками похитил Ивана Касперского, когда тот выходил из метро "Строгино", и насильно усадил в автомобиль.

По версии следствия, Савельев отвез похищенного на свой участок в садовом товариществе "Роща" (Сергиево-Посадский район Подмосковья). Там молодого человека и удерживали до освобождения. По данным следствия, подозреваемые решили похитить Ивана, так как полагали, что у его отца достаточно средств, чтобы выплатить выкуп в 3 миллиона евро.

По словам Маркина, такой план у задержанных родился после просмотра одной из телевизионных передач об отце потерпевшего - главы компании "Лаборатория Касперского" Евгения Касперского". Все задержанные лица официально безработные. Двое ранее привлекались к уголовной ответственности. Так, Громов был ранее трижды судим за нетяжкие преступления (побои), а глава четы Савельевых в 70-е годы привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.