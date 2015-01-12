Женщина получила четыре года тюрьмы за торговлю несовершеннолетними

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Суд приговорил москвичку к четырем годам лишения свободы за торговлю несовершеннолетними. Размещая в интернете объявления, женщина обещала девушкам высокий заработок от разовых встреч с состоятельными мужчинами, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

28-летняя безработная Екатерина Гребкина при этом вводила девушек в заблуждение, и затем они фактически переходили в "собственность" клиентов. "Сваха" при этом получала деньги.

Так, в 2014 году Гребкина разместила объявление в одной из соцсетей о поиске девушек для возможного предоставления интимных услуг. Вступив в переписку с двумя столичными школьницами 16 и 17 лет, откликнувшимися на объявление, она предложила им оказывать интимные услуги клиентам за 30 тысяч рублей.

Затем Гребкина встретилась с мужчиной, который в рамках оперативно-розыскного мероприятия представился "покупателя" и договорилась о продаже ему двух девушек за 900 тысяч рублей. В тот же день после получения денег Гребкина была задержана.

Свою вину женщина отрицать не стала, в связи с чем приговор был смягчен.

Ранее прокуратура направила в суд дело о торговле девушками под предлогом "знакомства с английским лордом". Как установило следствие, обвиняемая – 21-летняя гражданка Молдовы – через соцсети предложила четверым девушкам участие в отборе для знакомства с английским лордом.

Одновременно фигурантка дела нашла клиента, готового заплатить 600 тысяч за сексуальную эксплуатацию девушек, в его роли выступил сотрудник правоохранительных органов. После переговоров с ним злоумышленницу задержали.