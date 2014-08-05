Суд в Лозанне рассмотрит претензии "Локомотива" по "делу Глушакова"

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 18 августа рассмотрит претензии московского "Локомотива" к футбольного клубу "Ника" и Российского футбольному союзу (РФС) по делу о взыскании части трансферной стоимости за переход Дениса Глушакова в столичный "Спартак", сообщает официальный сайт CAS.

Полузащитник сборной России, начинавший карьеру в "Нике", перешел из стана "железнодорожников" в "Спартак" в июне 2013 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила порядка 8-11 миллионов долларов.

В августе 2013 года палата по разрешению споров РФС обязала "Локомотив" выплатить "Нике" часть трансферной стоимости за переход Глушакова в "Спартак". В декабре прошлого года комитет РФС по статусу игроков отказал "Локомотиву" в удовлетворении жалобы на это решение. В итоге "железнодорожники" обратились в Спортивный арбитражный суд.

Президент "Локомотива" Ольга Смородская ранее заявляла, что "Ника" требует 15% от суммы трансфера.