Гражданин Узбекистана оштрафован за попытку подкупа полицейского

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В подмосковной Истре гражданин Узбекистана Бактемир Шакарбоев оштрафован на 400 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Установлено, что Шакарбоев предложил следователю отдела МВД России по Истринскому району, который работал над уголовным делом в отношении его родственника, взятку в размере 30 тысяч рублей за освобождение последнего из-под стражи. При передаче денег Шакарбаев был задержан.

Согласно приговору суда Бактемиру Шакарбаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.