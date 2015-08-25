Евгения Васильева вышла на свободу

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Евгения Васильева – главная фигурантка дела о хищениях в Минобороны покинула исправительную колонию Владимирской области. Ранее суд решил освободить ее по УДО, передает "Интерфакс".
Васильева уже вышла с территории исправительной колонии номер один, расположенной в поселке Головино Владимирской области. Оттуда она уехала на черной "Тойоте" с затонированными стеклами вместе со своими адвокатами. Информацию подтвердили и в самой колонии.
Ранее Судогородский районный суд Владимирской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении, поданное фигурнаткой дела "Оборонсервиса" Евгенией Васильевой.
Ходатайство об УДО поддержали представители прокуратуры и ФСИН. Представители Минобороны, которые являются потерпевшими по делу Васильевой, сообщили, что оставляют вопрос об УДО на усмотрение суда.
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Как говорится в заявлении, озвученном на заседании суда, Васильева характеризуется положительно. Кроме того, она "хорошо заправляет постель" собирается трудоустроиться и вести законопослушный образ жизни.
8 мая 2015 года Пресненский суд приговорил Васильеву к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны признана виновной в хищении 330 миллионов рублей, ее взяли под стражу в зале суда. Свою вину фигурантка отрицает.
Подсудимой зачли в срок лишения свободы домашний арест, под которым она провела 2,5 года. Экс-глава департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгения Васильева полностью возместила ущерб потерпевшим и получила возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Общая сумма средств, возмещенных Васильевой, составила 216 миллионов рублей.