Евгения Васильева вышла на свободу

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Евгения Васильева – главная фигурантка дела о хищениях в Минобороны покинула исправительную колонию Владимирской области. Ранее суд решил освободить ее по УДО, передает "Интерфакс".

Васильева уже вышла с территории исправительной колонии номер один, расположенной в поселке Головино Владимирской области. Оттуда она уехала на черной "Тойоте" с затонированными стеклами вместе со своими адвокатами. Информацию подтвердили и в самой колонии.

Ранее Судогородский районный суд Владимирской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении, поданное фигурнаткой дела "Оборонсервиса" Евгенией Васильевой.

Ходатайство об УДО поддержали представители прокуратуры и ФСИН. Представители Минобороны, которые являются потерпевшими по делу Васильевой, сообщили, что оставляют вопрос об УДО на усмотрение суда.

Как говорится в заявлении, озвученном на заседании суда, Васильева характеризуется положительно. Кроме того, она "хорошо заправляет постель" собирается трудоустроиться и вести законопослушный образ жизни.

8 мая 2015 года Пресненский суд приговорил Васильеву к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны признана виновной в хищении 330 миллионов рублей, ее взяли под стражу в зале суда. Свою вину фигурантка отрицает.

Подсудимой зачли в срок лишения свободы домашний арест, под которым она провела 2,5 года. Экс-глава департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгения Васильева полностью возместила ущерб потерпевшим и получила возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Общая сумма средств, возмещенных Васильевой, составила 216 миллионов рублей.