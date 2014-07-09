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Общество

09 июля 2014, 17:36

В столице будут готовить специалистов по пенсиям

студенты образование пенсии РГСУ

Фото: ИТАР-ТАСС

К 1 сентября в Российском государственном социальном университете (РГСУ) появится кафедра по негосударственному пенсионному обеспечению. 8 июля РГСУ подписал соглашение о сотрудничестве с Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов России (НАПФ), сообщает пресс-служба вуза.

Кафедра займется подготовкой и повышением квалификации специалистов рынка пенсионного обеспечения, в том числе бухгалтеров и аудиторов. Совет Ассоциации предоставит вузу в качестве лекторов видных научных деятелей, академиков РАЕН, членов НАПФ, управляющих компаний и организаций.

Кроме того, у студентов РГСУ будет возможность стажироваться в ведущих НПФ и управляющих компаниях.

"Идея формирования кафедры по подготовке специалистов для пенсионного рынка возникла несколько лет назад. За более чем десятилетнее существование отрасли вузы выпускали всего по 4-5 специалистов в год. Учитывая последние преобразования рынка и его динамичное развитие, потребность в квалифицированных специалистах еще более масштабная", - отметил президент Ассоциации Константин Угрюмов.

И.о. ректора РГСУ Наталья Починок добавила, что перспективы взаимодействия с НАПФ соответствуют социальному вектору вуза.

"Наш новый вектор, новая стратегия связана с серьезным усилением и фундаментальной, и прикладной вертикали социального образования, выходом на международные рынки. Для нас формирование на базе РГСУ площадки НАПФ как единственного и уникального объединения работодателей негосударственной пенсионной отрасли стратегически важно. Это колоссальный рывок вперед", - сказала она.

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