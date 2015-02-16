Новым директором института Генплана Москвы стал Олег Диденко

Олег Диденко. Фото: msi.mos.ru

Новым директором НИиПИ Генплана Москвы назначен Олег Диденко, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Он сменил на этом посту Кариму Нигматулину, которая покинула институт в связи с переходом на новую работу. Ранее Диденко возглавлял "Мостройинформ".

"Олег Диденко - настоящий профессионал, работает в системе архитектуры и градостроительства Москвы уже более 15 лет. В том числе более 13 лет – на руководящих должностях. Он руководил созданием крупнейшего в мире архитектурного макета Москвы, является одним из авторов идеи создания интерактивной карты столицы", - прокомментировал кадровые изменения заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Олег Владимирович Диденко родился 6 мая 1970 года. С отличием окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище и Московскую государственную юридическую академию. Кандидат экономических наук.

С 2001 года работал в должности генерального директора Государственного унитарного предприятия города Москвы "Информационно-технологический центр "Москомархитектуры" (ГУП "ИТЦ Москомархитектуры"), с 2013 года - директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы" (ГБУ "Мосстройинформ").

НИиПИ Генплана Москвы Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы был основан в 1951 году. Институт занимается генеральным планированием территорий, исследованиями в области урбанистики и разработкой проектов городских объектов любой сложности и назначения. За годы своего существования он внес значительный вклад в развитие Москвы, Московской области и городов России. В числе выполненных проектов института - Генеральный план города Москвы, схемы территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, генеральные планы городских округов, поселений, а также городских агломераций.

Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы был основан в 1951 году. Институт занимается генеральным планированием территорий, исследованиями в области урбанистики и разработкой проектов городских объектов любой сложности и назначения. За годы своего существования он внес значительный вклад в развитие Москвы, Московской области и городов России. В числе выполненных проектов института - Генеральный план города Москвы, схемы территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, генеральные планы городских округов, поселений, а также городских агломераций.



Напомним, с марта 2013 года исполняющей обязанности директора института была Карима Нигматуллина.

"Сейчас у нас время импортозамещения. Поэтому я надеюсь, что с приходом Олега Диденко в институте Генплана закончится замещение российских специалистов иностранцами, что могло бы не так плохо повлиять на развитие московского градостроительства", - сказал в беседе с M24.ru бывший директор Генплана Москвы, ныне главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко.

По его словам, в России есть свои специалисты, которые умеют работать самостоятельно, но когда иностранцы являлись лидерами градостроительного процесса, "это всегда приводило к краху".

"Олег Диденко - хороший спциалист, менеджер серьезного уровня. Как человек, который много лет работал в Москомархитектуры, он понимает непреходящую ценность института Генплана. Надеюсь, что теперь специалистам института не придется преодолевать те дополнительные препоны, которые мешают работе", - добавил Ткаченко.