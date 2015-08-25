Строительство Коптевского путепровода завершат до конца года

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На Коптевском автотранспортном путепроводе завершается монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакады. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы. Завершить строительство нового путепровода планируется до конца текущего года.

Кроме того, в настоящее время завершается переустройство инженерных коммуникаций и проводятся работы по озеленению и благоустройству прилегающей территории.

Проект нынешней реконструкции предусматривает строительство новой эстакады шириной 12,5 метра над путями МКЖД с двумя полосами движения (по одной полосе в каждую сторону), расширение улицы Клары Цеткин на участке от Фармацевтического до Старопетровского проезда, реконструкцию Нарвской улицы и ряда других дорожных объектов.

Где появятся путепроводы к 2017 году



"До конца года планируется завершить реконструкцию пяти путепроводов на МК МЖД, – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. – Это Коптевский, Богородский, Звенигородский и 2 Волоколамских: автодорожный и трамвайный. Сусоколовский путепровод в этом году уже демонтирован".

Отметим, что в конце прошлого года завершили реконструкцию Можайского и Ленинградского путепроводов.

Малое кольцо МЖД планируют увязать с шестью линиями метро и восемью радиальными железнодорожными направлениями. Проект реконструкции предполагает строительство транспортно-пересадочных узлов, включая те, которые обеспечат пересадку пассажиров с радиальных линий метро и с действующих линий железной дороги.

Им смогут пользоваться до 300 миллионов человек в год, что сопоставимо с пассажиропотоком метрополитена.

Запуск полноценного движения поездов по Малому кольцу МЖД намечен на сентябрь 2016 года. При этом тестовый запуск состоится уже в декабре текущего года.