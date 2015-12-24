В будущем году в столице построят 23 детских сада

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В будущем году в Москве планируют построить 23 детских сада на 5430 мест, сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

В САО появится 5 детских садов, в СВАО – 4, в ЮЗАО – 3, в ВАО и ЗАО – по 2 сада, в ЮВАО и ЮАО – по 1. Помимо этого, пять садов построят на территории ТиНАО.

По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, благодаря проводимой работе, очереди в детские сады исчезли практически во всех районах Москвы. Он отметил, что большинство новых садов появятся в тех районах, где проблемы очередей и нехватки детских садов уже решены, но требуется улучшений условий.

Ранее m24.ru сообщало, что в период с 2011 по 2015 годы в Москве построили 250 новых школ и детских садов. Кроме того, количество выпускников, получивших по трем экзаменам ЕГЭ 220 баллов и более, в 2015 году возросло до 30 процентов.

Всего с 2011 по 2015 год за внебюджетный счет возведено более 150 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. В частности, за 5 лет застройщики возвели в Москве около четверти из всех введенных соцобъектов. Это позволило сэкономить массу средств городского бюджета. К 2018 году инвесторы построят в столице еще 15 школ на 14 тысяч мест и 17 детских садов на 3,6 тысячи мест. Это обойдется им в 20 миллиардов рублей.

Помимо прочего, столичные школы закрепили свою позицию во Всероссийском рейтинге 500 лучших школ. В 2010 году в него вошли 89, а в этом – уже 126 учебных заведений столицы. По словам замруководителя департамента образования Игоря Павлова, в системе дополнительного образования сейчас задействованы около 1,04 миллиона детей от 5 до 18 лет.