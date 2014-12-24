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Город

24 декабря 2014, 13:49

В Выхине-Жулебине построят жилые дома с магазинами на первых этажах

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Фото: m24.ru / Михаил Сипко

В районе Выхино-Жулебино начали строить два новых жилых дома. На первых этажах зданий разместятся магазины, аптеки, парикмахерские.

Каждый из многоэтажных домов рассчитан на 128 квартир. 17-этажные строения появятся на улице Хлобыстова, владение 10, корпус 1 и владение 18, корпус 1, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе компании "Главмосстрой", которая возводит здания по заказу московского управления гражданского строительства.

Общая площадь жилых домов составит около 24 тысяч квадратных метров, жилая - примерно 14,4 тысячи. Строительство первого здания планируется завершить в сентябре будущего года, второго - в октябре.

Критерии строительства новых домов в Москве

"В качестве генерального подрядчика "Главмосстрой" выполнит полный цикл работ, включающий производство ключевых строительных конструкций, поставку материалов, возведение зданий, их комплектацию инженерно-техническим оборудованием, полную внутреннюю отделку и сдачу объектов в эксплуатацию", - отметили в компании.

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Проектом строительства предусмотрено создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, на прилегающей к домам территории обустроят детские площадки и зоны отдыха.

Напомним, что ранее Архитектурный совет столицы одобрил концепции новых серий жилых домов повторного применения, которые подготовили крупнейшие городские застройщики.

В планах - отводить первые этажи жилых домов под предприятия торговли и бытового обслуживания, а также учреждения культуры и спорта.

Дома повторного применения – это здания, проект застройки которых предназначен для многократного использования. Пилотные проекты с применением новых технологий строительства панельных домов могут появиться в 2015 году. Полностью к новым сериям город перейдет в 2016 году.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что существующие серии типового жилья "морально устарели". Сергей Собянин заявил, что в жилых домах новых серий потолки должны быть выше, чем сейчас. Мэр пояснил, что строящиеся жилые дома должны соответствовать и другим новым условиям комфорта: более свободная планировка, разнообразие фасадов.

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