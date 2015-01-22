В Войковском районе и на Калужском шоссе построят МФЦ

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В столице появятся еще два новых МФЦ. Город ищет подрядчиков на строительство центров госуслуг в Войковском районе и Калужском шоссе, передает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Многофункциональный центр в Войковском районе расположится по адресу: ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1. А на Калужском шоссе МФЦ построят на 37-м километре трассы.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет переустроить все внутренние коммуникации зданий и отладить систему связи. Помимо того, здания должны быть оборудованы пандусами для инвалидов и системами видеонаблюдения.

Ранее появилась информация, что в Северном Медведкове на Полярной улице также появится новый многофункциональный центр. Площадь здания, в котором разместится организация, составляет более двух тысяч квадратных метров.

Как записаться в МФЦ онлайн

Отметим, что сейчас в Северном Медведкове работает МФЦ на улице Тихомирова. Кроме того, еще один МФЦ на Полярной улице обслуживает Южное Медведково.

Всего в Москве работают 100 МФЦ, обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Кроме того, в МФЦ можно поучаствовать в опросах сервиса "Активный гражданин". Найти свой МФЦ, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Напомним, постепенно столичные МФЦ будут переходить на работу под новым брендом - "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков и корпоративной одежды сотрудников.

Осенью у столичных МФЦ появились единые правила – "Московский стандарт госуслуг". Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения предложили участники краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг", который проходил летом 2014 года. Сейчас в новом стиле уже оформлены четыре центра госуслуг – в районах Щукино, Покровское-Стрешнево, Раменки, Марьина Роща и Останкино (один центр на два района). Остальные пройдут ребрендинг в течение 2015 года.