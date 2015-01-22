Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

22 января 2015, 12:56

В Войковском районе и на Калужском шоссе построят МФЦ

строительство конкурсы МФЦ Калужское шоссе проекты планы экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: m24.ru

В столице появятся еще два новых МФЦ. Город ищет подрядчиков на строительство центров госуслуг в Войковском районе и Калужском шоссе, передает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Многофункциональный центр в Войковском районе расположится по адресу: ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1. А на Калужском шоссе МФЦ построят на 37-м километре трассы.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет переустроить все внутренние коммуникации зданий и отладить систему связи. Помимо того, здания должны быть оборудованы пандусами для инвалидов и системами видеонаблюдения.

Ранее появилась информация, что в Северном Медведкове на Полярной улице также появится новый многофункциональный центр. Площадь здания, в котором разместится организация, составляет более двух тысяч квадратных метров.

Как записаться в МФЦ онлайн

Отметим, что сейчас в Северном Медведкове работает МФЦ на улице Тихомирова. Кроме того, еще один МФЦ на Полярной улице обслуживает Южное Медведково.

Ссылки по теме

Всего в Москве работают 100 МФЦ, обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Кроме того, в МФЦ можно поучаствовать в опросах сервиса "Активный гражданин". Найти свой МФЦ, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Напомним, постепенно столичные МФЦ будут переходить на работу под новым брендом - "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков и корпоративной одежды сотрудников.

Осенью у столичных МФЦ появились единые правила – "Московский стандарт госуслуг". Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения предложили участники краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг", который проходил летом 2014 года. Сейчас в новом стиле уже оформлены четыре центра госуслуг – в районах Щукино, Покровское-Стрешнево, Раменки, Марьина Роща и Останкино (один центр на два района). Остальные пройдут ребрендинг в течение 2015 года.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать