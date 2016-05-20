Количество обманутых дольщиков в Москве за пять лет сократилось в 12 раз

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Количество обманутых дольщиков в столице сократилось с 2011 года в 12 раз. Об этом на совещании по оперативным вопросам сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает mos.ru.

По его словам, сейчас в реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков включено всего 676 человек. Тем не менее, в городе по-прежнему имеется 30 проблемных объектов долевого строительства.

Из них 20 домов могут достроить действующие застройщики, пять домов введены в эксплуатацию, но в отношении дольщиков выявлены факты мошенничества и двойные продажи.

Кроме того, по двум объектам строительство отменено, по еще трем – строительство силами инвесторов невозможно из-за ликвидации застройщика как юрлица или его банкротства.

По каждому проблемному объекту ведется индивидуальная работа с застройщиками. В целом, долевое строительство остается основным механизмом приобретения квартир в новостройках Москвы, заключил Тимофеев.