Архсовет Москвы одобрил концепции новых серий домов

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Архитектурный совет столицы одобрил концепции новых серий жилых домов повторного применения, которые подготовили крупнейшие городские застройщики, сообщает Агентство "Москва".

Дома повторного применения – это здания, проект застройки которых предназначен для многократного использования. Пилотные проекты с применением новых технологий строительства панельных домов могут появиться в 2015 году. Полностью к новым сериям город перейдет в 2016 году.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что существующие серии типового жилья "морально устарели". Власти столицы назвали основные принципы, по которым будет застраиваться жилой сектор города.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в жилых домах новых серий потолки должны быть выше, чем сейчас. Мэр пояснил, что строящиеся жилые дома должны соответствовать новым условиям комфорта: высокие потолки, более свободная планировка и разнообразие фасадов. Кстати, сейчас средняя высота потолков в столичных квартирах – 2,7 метра, исключение составляют "сталинки" – там трехметровые потолки.

Критерии строительства новых домов в Москве

Одним из главных условий будет квартальная застройка – разделение на общественное (улица) и частное (двор) пространство, что позволит создать четкую городскую структуру.

Также в планах – строить дома с полноценной угловой секцией и разным количеством этажей. По мнению властей, это позволит создать разнообразную городскую среду и позволит уйти от монотонности восприятия жилых массивов.

Первые этажи жилых домов отведут под предприятия торговли и бытового обслуживания, а также учреждения культуры и спорта. Не будет и одинаковой планировки квартир – предполагается, что можно будет возводить жилье с одинаковым числом комнат, но разной площадью, или строить различные "наборы" квартир на этажах.