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Город

14 июля 2014, 12:08

В Печатниках появится "народный парк" с детской площадкой

строительство парки аукционы проекты народные парки портал госзакупок

Фото: M24.ru

Столичные власти к 15 октября планируют в Печатниках создать "народный парк". Соответствующая информация об аукционе и текст проектной документации размещены на официальном портале госзакупок.

Подрядчику предстоит благоустроить территорию по адресу: улица Гурьянова, дом №83. Там необходимо обустроить дорожки, возвести детские и спортивные площадки, а также установить наружное освещение и дренаж. Максимальная цена контракта на проведение работ составляет около 34 миллионов рублей.

Напомним, что в 2014 году в Москве будет создано более 50 "народных парков". Об этом ранее заявил Сергей Собянин на заседании столичного правительства.

Посещаемость парков культуры и отдыха с 2010 года выросла в три раза, в прошлом году городские зоны отдыха посетили уже более 30 миллионов человек.

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Особой популярностью у москвичей и гостей столицы пользуется ВДНХ. В этом году выставочный комплекс, Ботанический сад и Останкинский парк продолжают благоустраивать.
Также в планах на благоустройство числятся 8 парков. Среди них "Садовники", "Сиреневый сад" и природный заказник Воробьевы горы, где капитально отремонтируют все строения и установят новое освещение. Реконструируют и знаменитую смотровую площадку.

Кроме того, пополнится список пешеходных зон в центре города. Под прогулки отдадут Покровку, Маросейку и Пятницкую улицы.

Где появятся народные парки в 2014 году

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