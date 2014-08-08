В этом году 93% недвижимости в столице построили за счет инвесторов

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С января по июль 2014 года в Москве ввели в строй 1,8 миллиона квадратных метров жилья, сообщил на оперативном совещании заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как сказал чиновник, всего за полгода введено в эксплуатацию 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом почти все объекты – 93% - были построены за счет инвесторов.

Хуснуллин добавил, что в настоящее время в Москве строится 11 миллионов квадратных метров недвижимости, а до конца года введут в строй почти 9 миллионов (из которых треть – это жилье).

Отметим, что ранее Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в этом году Москва выйдет на рекордные объемы строительства и ввода жилья.

Строительство в Москве

Всего за семь месяцев 2014 года построено 169 жилых домов, 12 административно-деловых центров, восемь МФЦ, 39 объектов торговли и услуг, 14 производственных объектов, две гостиницы, 13 детских садов, пять школ, три средних специальных учебных заведения, социально-реабилитационный центр, пять медучреждений, шесть объектов физкультуры и спорта, три объекта культуры и 68 капитальных парковок на 24,6 тысячи мест.