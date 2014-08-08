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08 августа 2014, 15:14

"Москва-Сити" достроят в 2017-2018 годах - Хуснуллин

строительство Москва-Сити проекты стройкомплекс Москвы

Фото: M24.ru

Международный деловой центр "Москва-Сити" будет достроен в 2017-2018 годах, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сити будет закончен в 2017-2018 годах, мы это точно совершенно видим", - сказал он.

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В настоящее время на территории комплекса сдано в эксплуатацию около 2 млн квадратных метров недвижимости и половина запланированных объектов - 11 из 22. Уже работают "Башня 2000", "Башня на набережной", "Евразия", "Запад" делового комплекса "Федерация", "Город Столиц" и "Меркурий".

Также построены бизнес-центр "Северная Башня", мост "Багратион", деловой комплекс "Империя", гостиница "Новотель" и торгово-развлекательный центр "Афимолл-Сити".

Сейчас здсь продолжают возводить башни "Око", "IQ-квартал", "Восток" комплекса "Федерация". Помимо этого в "Москве-сити" будет четыре многофункциональных комплекса, конгресс-центр и парковка. Башню "Эволюция" откроют до конца 2014 года. В ней разместят Дворец бракосочетаний и подземный паркинг на 1139 машино-мест. Всего в деловом центра будет около 23 тысяч машино-мест.

"Москва в цифрах": Деловой центр "Москва-Сити"

На территории "Москвы-сити" также построят большой транспортно-пересадочный узел. Он объединит наземный транспорт, две линии метро, Малое кольцо железной дороги, Третье транспортное кольцо и вертолетную площадку. Будет оборудован выход к речному транспорту.

Напомним, что в середине июля рядом с "Москвой-Сити" открылось одностороннее движение от Краснопресненской набережной к Первому Красногвардейскому проезду. Он позволит пропустить от 2 до 4 тысяч машин и снизить пробки в этом районе.

В начале лета в районе комплекса открылась платная парковка. Там действует прогрессивный тариф: первые 120 минут стоимость стоянки составляет 80 рублей в час, начиная со 121-й минуты - 130 рублей. За два месяца загруженность парковочных мест снизилась на 35 процентов.

Сюжет: Строительство делового центра "Москва-Сити"

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