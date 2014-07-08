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08 июля 2014, 12:33

В Северном Бутове построят храм в честь святителя Алексия

строительство проекты церкви программа 200 храмов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Северном Бутове построят храм в честь святителя Алексия. Госэкспертиза уже завершила согласование проекта строительства, сообщает Агентство "Москва".

Как уточняется, храм в честь чудотворца святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, возведут в рамках программы "200 храмов".

Храм появится на улице Куликовская. Он будет рассчитан на 500 прихожан. Отмечается, что комплекс будет состоять из одноэтажного здания храма и двухэтажного дома притча. В последнем разместятся крещальня с купелью, библиотека, трапезная, учебные и классные комнаты, а также игровая для детей.

Программа "200 храмов"

"В храме и доме притча предусмотрены все условия для прихожан с ограниченными возможностями. Для этих целей здания оснастят визуальными, тактильными, световыми и звуковыми приборами. Кроме того, входы оборудуют пандусами, а лестницы - опорными поручнями", - рассказал глава Москомэкспертизы Игорь Солонников.

Помимо строительства зданий, проект предусматривает организацию проездов, тротуаров, пешеходных зон и автостоянки. Также возле комплекса благоустроят зеленую территорию.

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Напомним, что в рамках "200 храмов" в столице уже открыли 71 временную часовню.

Программа строительства храмов действует в Москве с 2010 года. Модульные храмы с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. Городом отведены конкретные участки земли под 208 часовень.

Программа реализуется за счет благотворительных пожертвований, при этом московские власти оказывают поддержку, способствуя выделению земельных участков и получению необходимых согласований.

Сюжет: Программа строительства "200 храмов"

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