Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

05 июля 2014, 21:51

Развязку Варшавского шоссе с улицей Академика Янгеля откроют в августе

строительство проекты дорожные развязки Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин проинспектировал строительство двух развязок в Москве

Развязку на пересечении Варшавского шоссе с улицей Академика Янгеля откроют в середине августа, сообщил журналистам заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, передает канал "Москва 24".

"Мы на середину августа настроены пустить эту развязку полноценную - пересечение улицы Янгеля с Варшавским шоссе и к концу сентября закончить эту работу вместе с благоустройством вокруг", - сказал заммэра.

Ссылки по теме


Согласно проекту, на Варшавском шоссе будет сооружена эстакада длиной более 280 метров по три полосы движения в каждом направлении. Также появятся дополнительные съезды с основной проезжей части на местные проезды. Причем по улице Академика Янгеля от Кировоградской улицы до Варшавского шоссе будет построен второй проезд шириной до 11 метров.

Возведение эстакады начали после завершения реконструкции Варшавского шоссе, чтобы освободить площадку для беспрепятственного движения транспорта. По мнению экспертов, новая эстакада сделает Варшавку самой скоростной трассой в Москве.

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать