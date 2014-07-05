Развязку Варшавского шоссе с улицей Академика Янгеля откроют в августе

Марат Хуснуллин проинспектировал строительство двух развязок в Москве

Развязку на пересечении Варшавского шоссе с улицей Академика Янгеля откроют в середине августа, сообщил журналистам заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, передает канал "Москва 24".

"Мы на середину августа настроены пустить эту развязку полноценную - пересечение улицы Янгеля с Варшавским шоссе и к концу сентября закончить эту работу вместе с благоустройством вокруг", - сказал заммэра.





Согласно проекту, на Варшавском шоссе будет сооружена эстакада длиной более 280 метров по три полосы движения в каждом направлении. Также появятся дополнительные съезды с основной проезжей части на местные проезды. Причем по улице Академика Янгеля от Кировоградской улицы до Варшавского шоссе будет построен второй проезд шириной до 11 метров.

Возведение эстакады начали после завершения реконструкции Варшавского шоссе, чтобы освободить площадку для беспрепятственного движения транспорта. По мнению экспертов, новая эстакада сделает Варшавку самой скоростной трассой в Москве.