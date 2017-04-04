Лечебный корпус Центра имени Пирогова на востоке Москвы отреставрируют к маю

Работы по реконструкции лечебного корпуса Национального медико-хирургического центра имени Пирогова в ВАО завершатся в мае 2017 года, передает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В модернизированном лечебном корпусе, расположенном в доме № 70 на улице Нижняя Первомайская, будут оказывать специализированную хирургическую помощь с применением новейших медицинских технологий и самых современных методов диагностики и лечения.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, реконструкция затронет второй и девятый этажи здания. Помещения второго этажа перепланируют, с тем чтобы лучше приспособить их к потребностям сотрудников урологического отделения и реанимационного блока. На девятом этаже планируют расширить блок с операционными нейрохирургического и общехирургического профиля.

Кровлю корпуса надстроят двумя помещениями, в которых обустроят машинные отделения, системы вентиляции и кондиционирования. После завершения работ общая площадь центра будет достигать 17 тысяч квадратных метров.





[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/424]Как правильно лежать в больнице[/URLEXTERNAL]