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04 апреля 2017, 11:27

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Лечебный корпус Центра имени Пирогова на востоке Москвы отреставрируют к маю

Фото: Комитет государственного строительного надзора города Москвы

Работы по реконструкции лечебного корпуса Национального медико-хирургического центра имени Пирогова в ВАО завершатся в мае 2017 года, передает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В модернизированном лечебном корпусе, расположенном в доме № 70 на улице Нижняя Первомайская, будут оказывать специализированную хирургическую помощь с применением новейших медицинских технологий и самых современных методов диагностики и лечения.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, реконструкция затронет второй и девятый этажи здания. Помещения второго этажа перепланируют, с тем чтобы лучше приспособить их к потребностям сотрудников урологического отделения и реанимационного блока. На девятом этаже планируют расширить блок с операционными нейрохирургического и общехирургического профиля.

Кровлю корпуса надстроят двумя помещениями, в которых обустроят машинные отделения, системы вентиляции и кондиционирования. После завершения работ общая площадь центра будет достигать 17 тысяч квадратных метров.

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