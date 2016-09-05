Новый музейный квартал построят в ГМИИ имени Пушкина

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Новый музейный квартал появится на территории ГМИИ имени Пушкина. Его площадь составит около 20 тысяч квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".

По словам директора музея Марины Лошак, новый комплекс даст гигантские возможности для развития всего музея.

Первый камень в фундамент нового здания заложат 9 сентября.

Ранее сообщалось, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила план реконструкции главного здания ГМИИ имени Пушкина по адресу: Волхонка, владение 8-10/2, строение 8.

Планируется комплексная реконструкция и реставрация зданий бывшей городской усадьбы XVIII-ХIХ веков. После окончания работ здесь разместятся научно-исследовательские помещения ГМИИ.

Всего планируется реконструировать 437,5 квадратных метров капитальной постройки. Отмечается, что объект находится на территории охранной зоны, поэтому все работы будут соответствовать необходимым регламентам.