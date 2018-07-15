Главный вопрос: чем известным жителям столицы запомнился ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в России лучшим за всю историю. А его финал наверняка надолго врезался в память зрителям по всему свету. Но и кроме главного матча на турнире было много запоминающихся моментов. Что выделили для себя известные болельщики, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Иван Колесников, актер

Игра сборной России с хорватами. Ребята сделали все обалденно. Хоть мы и проиграли, мне было очень приятно смотреть на то, как именно это было. Боролись до конца. У меня чуть сердце не остановилось, когда били серию пенальти. "Тащить" такое – это что-то! Возложили невероятные горы на плечи Акинфеева, и он это "вытянул".

ST, рэпер

Победа сборной Хорватии над сборной Англии. Для меня это оказалось неожиданностью. Если бы хорваты одержали победу в главной игре турнира, мы могли бы сказать, что в плей-офф проиграли только чемпионам мира. Несмотря на это, я все-таки свое предпочтение отдавал сборной Франции. Не хотел я, чтобы хорваты были чемпионами! Французы прошли на "классе", а хорваты – на "фарте".

Эдгард Запашный, директор Большого Московского государственного цирка

Хорватские фанаты разворачивают баннер "Спасибо, Россия" на полуфинальном матче против Англии. И это, несмотря на скандал, произошедший из-за двух неадекватных людей из сборной этой страны. Рад, что болельщики осознали, что россиян это очень сильно обидело. Многие из нас поневоле болели в той игре за англичан, потому что никто сразу не получил настоящих извинений ни со стороны игроков, ни со стороны сборной. А болельщики повели себя очень по-человечески.

Пьер Нарцисс, певец

Дзюба забивает меньше чем за минуту! Мы смотрели футбол с дочкой, и я сказал: "Спорим, сейчас Дзюба выйдет и сразу забьет?" И Артем вышел на замену и моментально сделал свое дело. Просто фаворит! Я был безумно рад. Вся команда была на высоте. Когда хорваты обыграли англичан в матче за попадание в финал, мне было грустно и обидно, потому что я понимал, что это – наше место. Я спорил со своими друзьями в Камеруне, что сборная России будет играть в финале. И я до сих пор уверен, что в главной встрече турнира должны были сойтись Франция и Россия.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Алиса Селезнева, радиоведущая

Слезы Роналдо, печальный взгляд Месси, Акинфеев, сидящий на траве после матча с хорватами и Федор Смолов, долго не покидающий поле.

Сергей Белоголовцев, актер, шоумен

Последний экстратайм матча Россия-Испания. В те 15 минут парни оставили все свои силы на поле, оборона была грандиозная и очень затратная. Все считали последние секунды до конца матча, трибуна в едином порыве смотрела на часы и подгоняла время: "Скорее, скорее, скорее!" И как наши выстояли – это был настоящий спортивный подвиг! Это самый яркий отрезок чемпионата мира.

T-Killah, рэпер

Сборная России сравнивает счет в матче с Хорватией. Я тогда был на стадионе, кричал так, что голос до сих пор не может восстановиться. Да все трибуны скандировали: "Россия! Россия!" Когда Фернандес забил, я вместе со всеми фанатами на стадионе заплакал. Это было просто невероятно!

Александр Мостовой, экс-футболист сборной России

Абсолютно все серии пенальти. Они очень запоминающиеся, особенно в матчах Россия-Испания и Россия-Хорватия.

Валдис Пельш, телеведущий

Вся игра россиян с Хорватией. Прекрасный, запоминающийся матч. В сравнении с игрой против испанцев, эта встреча была острее, хоть наша сборная и потерпела поражение. А первый матч в плей-офф был вязким, текучим, уступал по зрелищности.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор

Сборная России, которая побеждает испанцев, золотая нога Акинфеева и, обратите внимание, ничья с хорватами в четвертьфинале по итогам основного и дополнительного времени матча. В отличие от Англии. Раньше мы говорили: "За кого будешь болеть? А потом?" Этого "потом" после игры коллектива Черчесова нет. Сборная России – в наших сердцах – это главный итог чемпионата мира. Россия – футбольная страна.

Никас Сафронов, художник

Победа над непобедимыми испанцами. Мы изменили ход футбола. Турнир пошел бы совершенно по другому пути, если бы россияне потерпели в тот день поражение. Хорватам было не так обидно проиграть. Это случайность. Выигрывали мы закономерно, а в последнем матче удача просто отвернулась от сборной.

Дмитрий Оленин, радиоведущий

Картинка: Акинфеев невероятным махом ноги спасает ворота в серии пенальти и тем самым завершает матч с Испанией. Все как на новой сторублевой купюре.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Ростислав Хаит, актер

Прощание британских футболистов с болельщиками. Фанаты пели, а вся сборная, включая тренерский штаб, смотрела на них и аплодировала. Это пример того, как нужно проигрывать. А вообще, я многое запомню: как отбил пенальти Акинфеев и не забил Смолов, гол хорвата Манджукича в дополнительное время в полуфинальном матче против Англии.

Антон Шипулин, биатлонист, олимпийский чемпион

Весь турнир в исполнении сборной России. Как команда прошла сначала в 1/8 финала, потом в 1/4. Конечно, обидно, что чуть-чуть не хватило для выхода в следующий этап. Но ребята все равно остаются для всей страны героями.

Константин Цзю, боксер

Отбитый пенальти, который подарил России четвертьфинал чемпионата мира. Акинфеев очень здорово это сделал. Кстати, этот чемпионат был полон и грустных моментов. Сколько было разочарования, когда Бразилия вылетела, когда Аргентина покинула турнир. А были ведь и те, кто расстроился, когда сильная Испания проиграла в 1/8 финала.

Анастасия Павелко