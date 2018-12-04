Почему Лука Модрич заслужил "Золотой мяч" как никто другой

3 декабря во Франции вручили награду лучшему игроку мира по версии журнала France Football. "Золотой мяч" получил полузащитник мадридского "Реала" и вице-чемпион мира в составе хорватской сборной Лука Модрич. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, почему результаты голосования оказались справедливыми, а вручение награды Месси и Роналду стало бы преступлением.

Фото: АР/Christophe Ena

Не будем подробно анализировать критерии, по которым France Football вручает свою награду. Стоит лишь подчеркнуть принципиальную разницу "Золотого мяча" и приза лучшему игроку, который с 2016 года отдельно вручает ФИФА. Обладатель награды от France Football определяется голосованием журналистов, тогда как лучшего игрока по версии Международной федерации футбола выбирают тренеры и капитаны сборных.

Именно по этой причине "Золотой мяч" в некоторых кругах считается более справедливой наградой. В отличие от некоторых коучей и игроков (особенно это касается сборных из второй сотни рейтинга ФИФА), чей выбор всегда ограничивается Месси или Роналду, независимо от их формы и результата, журналисты голосуют более разнообразно.

Однако после того, как Лука Модрич выиграл награду ФИФА, результат "Золотого мяча" уже казался предрешенным. И это абсолютно логично. Хорватский полузащитник вместе с "Реалом" выиграл третью подряд Лигу чемпионов. "Но там же играл Роналду", – скажете вы. Да, но Криштиану не смог вытянуть свою сборную в финал чемпионата мира. А Модрич смог.

Он был главным двигателем Хорватии, который мог из ничего создать гол, как это было в матче с датчанами и в поединке против нашей сборной. Что же до Месси, то Лионель откровенно провалил и чемпионат мира (пусть все равно и был лучшим в сборной Аргентины), и Лигу чемпионов. Поэтому вполне закономерно оказался в финальном голосовании France Football лишь на пятой строчке.

Конечно, статистика говорит, что Модрич уступал по многим средним индивидуальным показателям не только своим соперникам в голосовании за награду лучшему игроку, но и себе самому образца прошлых сезонов. Однако Лука выкладывался в нужных матчах и в нужное время, чтобы добывать важные для его команды победы. Так было в финале Лиги чемпионов, так было в финале чемпионата мира. В главном матче мундиаля он объективно был лучшим – и по технико-тактическим действиям, и по колоссальному объему работы, который он за эту встречу выполнил.

Фото: АР/Christophe Ena

Вы справедливо спросите, почему же тогда "Золотой мяч" не получил Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн или кто-либо другой из сборной Франции, взявшей кубок мира? Действительно, Гризманн, помимо мундиаля, выиграл еще и Лигу Европы, оформив дубль в финале против "Марселя". Но несмотря на забитые голы, он не был главной движущей силой мадридского "Атлетико". И уж тем более не стал незаменимым в сборной Франции, где откровенно померк на фоне Мбаппе.

Что до Килиана, то он действительно заслуживал награду лучшего игрока наряду с Лукой Модричем. Мбаппе невероятно проявил себя на чемпионате мира, вытащил на себе игру с Аргентиной и активно поучаствовал в победе над хорватами. Но не хватило французу командных наград. Его ПСЖ в 1/8 финала уступил как раз-таки мадридскому "Реалу". Тем не менее, France Football нашел, как отметить Мбаппе: Килиан стал обладателем Kopa Trophy, награды лучшему молодому игроку сезона (до 21 года), которую французский журнал учредил в этом году.

Помимо этого, у France Football появился еще один приз – лучшему игроку года в женском футболе. Первой обладательницей "Золотого мяча" стала 23-летняя Ада Хегерберг – форвард сборной Норвегии и "Лиона". В прошлом сезоне она стала лучшим бомбардиром чемпионата Франции, но самое главное – в третий раз подряд выиграла со своим клубом Лигу чемпионов.

Тимур Фехретдинов