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Спорт

16 июля 2014, 12:43

В России впервые пройдут гонки катеров на солнечных батареях

солнечные батареи регата

Фото: russiansolar.ru

26 июля в акватории "Лужников" состоится первая в России регата катеров на солнечных батареях. Соревнования будут проходить среди команд молодых инженеров российских вузов.

Специальными гостями станут призеры международных гонок: "Synergy Team" из России, "Dutch Solar Boat Team" из Нидерландов и другие европейские команды. Соревнования, стартующие в 11.00, пройдут в рамках праздника спорта под открытым небом "Московский спорт в "Лужниках" под патронатом департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Инициативу проведения первых в России международных соревнований катеров на солнечных батареях взяли на себя выпускники бизнес-школы "Сколково". На Москву-реку будут спущены инновационные лодки, разработанные и спроектированные молодыми студентами российских вузов.

"Чтобы зародить культуру бережливого отношения к природе и заинтересовать студентов научной деятельностью в области "зеленых технологий" в России, нам крайне необходимо уже сейчас выстраивать систему дополнительного научно-творческого образования. Проект "Солнечная регата" призван помогать этому", - заявил президент оргкомитета проекта Евгений Казанов.

По итогам соревнований организаторы планируют провести конференцию для молодых ученых и инженеров, которая будет посвящена проблеме экологии и применения альтернативных возобновляемых источников энергии в России.

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