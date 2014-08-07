Соцсеть "Одноклассники" официально переехала на новый адрес оk.ru

Фото: M24.ru

Российская социальная сеть "Одноклассники" официально переехала на новый адрес оk.ru, сообщает в четверг, 7 августа, официальный блог соцсети.

Новый домен оk.ru станет официальным брендом соцсети и будет выдаваться при запросах в интернет-поисковиках. При этом старый адрес оdnoklassniki.ru также будет работать.

Напомним, социальная сеть "Одноклассники" - проект Mail.ru Group. Проект был запущен 4 марта 2006 года, его автором является российский веб-разработчик Альберт Попков. По данным на апрель 2010 года сайт занимал 5 место по ежемесячному охвату для аудитории российских интернет-пользователей 14-55 лет среди всех русскоязычных ресурсов.

По данным собственной статистики сайта, на июль 2011 года зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, на март 2012 года более 148 миллионов пользователей, а на 1 января 2013 года более 205 миллионов пользователей. Посещаемость сайта в настоящее время составляет более 44 миллионов посетителей в сутки.