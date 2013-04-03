Банки намерены оценивать заемщиков по аккаунтам в социальных сетях

Банки будут оценивать заемщиков по аккаунтам в социальных сетях

Банки будут оценивать заемщиков по аккаунтам в социальных сетях. В финансовых учреждениях намерены изучать страницы тех, кто подал заявку на кредит. В Национальном бюро кредитных историй создали программу, позволяющую оценить порядочность клиента.

"Как выяснили специалисты НБКИ, более половины (54%) субъектов в базе бюро имеют социальные связи даже по простейшему набору атрибутов: адреса, телефоны и общие счета. По нашим данным, существует корреляция между поведением людей, связанных друг с другом", - говорится в сообщении.

Разработчики считают, что общей информации о месте работы, возрасте и подтверждении доходов недостаточно. Теперь кредитные организации будут обращать внимание на коллег, родственников, друзей и увлечения клиентов.

Так, например, банк может усомниться в благонадежности клиента, если потенциальный заемщик публикует свои фотографии в нетрезвом виде, а также, если он состоит в группах вроде "Как не платить по кредиту" и "1000 и 1 способ обмануть банк".

Сейчас программа находится в стадии тестирования. Когда ее введут в работу, пока неизвестно.