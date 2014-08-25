Фасад особняка на Тверской разобрали из-за угрозы обрушения - генподрядчик

Фото: www.archnadzor.ru

Исторический фасад доходного дома братьев Прошиных по адресу дом 22 на 1-й Тверской-Ямской улице разобрали из-за угрозы обрушения. Об этом сообщил Агентству "Москва" представитель руководства компании-генподрядчика ОАО "ТСА". Однако эксперты сомневаются, что фасад здания можно будет восстановить в его прежнем виде. Мосгорнаследие в понедельник возбудило против заказчика и подрядчика работ административные дела.

"Фасад здания находился в аварийном состоянии, поэтому он был разобран сознательно с целью того, чтобы потом его воссоздать за свой счет в его первоначальном виде со всеми нюансами. У нас есть фотографии, что даже в тот момент, когда не велись работы, на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу падали кирпичи. Что касается штрафа за административное правонарушение, то мы готовы оплатить в тот же момент, как он будет нам выставлен", - рассказал представитель компании.

Собеседник агентства добавил, что проект восстановления фасада особняка находится на экспертизе. По его словам, заключение внутренней комиссии, а также технический отчет предоставят в мэрию и Мосгорнаследие. "Марату Шакирзяновичу Хуснуллину мы также подготовим письмо, и, надеюсь, что оно до него дойдет", - заключил представитель ОАО "ТСА".

Фото: www.archnadzor.ru

Председатель совета московского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Владимир Хутарев-Гарнишевский сказал M24.ru, что у него вызывает сомнение то, что фасад здания находился в аварийном состоянии. "Судя по фотографиям состояние фасада было вполне удовлетворительным. Другое дело, если во время строительных работ был поврежден фасад и его пришлось разобрать, то это все равно вина подрядчика", - отметил он.

По его словам, на фасаде дома Прошиных имелись элементы декора, которые восстановить невозможно. "При разборе они должны были все снятые детали пронумеровать, должна была быть составлена подробная схема. Однако декор-графика, которая была нанесена на фасад, не предполагает того, что ее можно разобрать, а потом собрать", - добавил Владимир Хутарев-Гарнишевский.

Напомним, что в период с 18 по 20 августа за фальшфасадом, натянутым поверх старинных стен здания, компания-застройщик незаметно провела демонтаж фасада дома братьев Прошиных.

Доходный дом был перестроен из более старого здания в 1905 году по заказу купцов Прошиных. В Мосгорнаследии объяснили, что постройка не имела статуса культурного наследия, но считалась объектом историко-градостроительной среды и ценным образцом московского модерна. Однако охранного статуса не получила.

В ноябре 2012 года рабочая группа "сносной" комиссии при Правительстве Москвы рассматривала возможность перестройки дома Прошиных под гостиничный комплекс. Рабочая группа признала возможность реконструкции с частичной разборкой здания, однако одобренный проект предусматривал обязательное сохранение главного фасада, выходящего на Тверскую-Ямскую улицу. Но заказчик строительных работ, ООО "Компания Миретта", и подрядчик ООО "ТСА" нарушили ограничения и без согласования с властями полностью разобрали особняк.

Департамент культурного наследия в понедельник возбудил в отношении заказчика и подрядчика работ административные дела по статье "нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, их территорий либо несоблюдение ограничений, установленных в границах их зон охраны". По данной статье строительным компаниям может грозить штраф до 5 миллионов руб. Расследование обстоятельств правонарушения должно быть завершено к концу сентября 2014 года.

Ранее за нарушения согласованных условий производства Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) изъяло у строителей ордер и оформило штраф на миллион рублей – максимально возможную сумму.

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