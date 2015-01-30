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Происшествия

30 января 2015, 18:02

Бывший владелец компании "ПИК" отпущен под подписку о невыезде

следствие суды домашние аресты подписка о невыезде ПИК

Фото: ТАСС/Сергей Капков

Бывшего владельца компании "ПИК" Юрия Жукова, обвиняемого в принуждении к совершению сделки, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Тагир Самакаев, передает ТАСС.

Юрия Жукова задержали в аэропорту "Внуково" в ноябре прошлого года. Позднее Бабушкинский суд Москвы поместил его под домашний арест.

Ему предъявлено обвинение по статье "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения". Жукову грозит до двух лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

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По версии следствия, предприниматель принуждал бизнесмена и депутата Воронежской облдумы Сергея Пойманова продать ему акции. Защита и обвиняемый считают претензии следствия необоснованными.

Адвокат Жукова утверждает, что в деле отсутствует состав преступления, так как на момент совершения вменяемого Жукову преступления Пойманов уже не владел акциями, а, следовательно, его невозможно было к чему-либо принудить.

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