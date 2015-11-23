После ДТП с автобусом на Рязанском проспекте возбуждено дело

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столичной полиции завели уголовное дело после ДТП на Рязанском проспекте, в котором пострадали 21 человек, сообщили m24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Дело заведено по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции в ближайшие дни проведут проверку всех маршрутов городского общественного транспорта для предотвращения таких аварий.



Также будет проверена улично-дорожная сеть и светофоры, а особое внимание уделят соблюдению водителями режима труда и отдыха.

По факту ДТП с участием автобуса и маршрутки возбуждено уголовное дело

Напомним, вечером 19 ноября на пересечении Рязанского проспекта и Самаркандского бульвара автобус ЛИАЗ не уступил дорогу маршрутке Ford Transit, машины столкнулись.

В результате ДТП 21 человека доставили в больницы, из них 12 пострадавших госпитализированы, остальных отпустили. На данный момент в больницах остаются восемь пострадавших в ДТП. В реанимации находится шестилетняя девочка, ехавшая вместе с матерью в маршрутном такси.