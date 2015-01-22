Уголовное дело завели на омоновца, ранившего сослуживца

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В отношении московского омоновца, ранившего сослуживца, возбудили уголовное дело по статье "Халатность", сообщает Агентство "Москва".

По результатам служебной проверки, правоохранителя уволили из полиции в связи с нарушением условий контракта.

Инцидент произошел 27 ноября в Центре специального назначения. В ходе тренировки младший сержант случайно выстрелил в сослуживца. Потерпевшего с ранением в живот оперативно доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с табельным оружием.

Ранее сообщалось, что в конце марта в дежурной части в районе Очаково-Матвеевское полицейский открыл огонь из пистолета по своим сослуживцам. Позже выяснилось, что стрелявший был пьян. В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье "Покушения на убийство двух и более лиц".