Экс-главу столичного банка будут судить за нелегальные операции

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Бывшего председателя правления одного их столичных кредитных учреждений будут судить за незаконные банковские операции, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

В период с 2011 по 2012 год обвиняемый вместе с соучастниками, не имея разрешения Центробанка, за процент от суммы сделки проводил операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию и погашению ссудной задолженности.

Кроме того, члены группы выдавали наличные и переводили средства с помощью подконтрольных им счетов.

В 2013 году столичные следователи возбудили дело по статье "Незаконная банковская деятельность", в сентябре основного фигуранта – экс-главу банка – задержали в одном из столичных аэропортов.

Позже обвиняемого отпустили под залог, в настоящее время его дело передано в суд.

Ранее M24.ru сообщало о том, что полиция задержала четвертых подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, аферисты мошенническим путем "заработали" более 13 миллионов рублей.