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Происшествия

14 февраля, 12:06

Причиной пожара в доме на востоке столицы мог стать поджог

следствие пожар поджог Мосгаз

Фото: ТАСС

Причиной пожара в трех квартирах на востоке Москвы мог стать поджог на лестничной площадке дома, сообщили M24.ru в правоохранительных органах.

По предварительным данным, очаг возгорания в жилом доме на Сиреневом бульваре находился на лестничной площадке. Следователи считают, что причиной пожара мог стать поджог.

Как сообщили в ОАО "Мосгаз", внешних повреждений несущий конструкций, характерных при взрыве газа, нет. "Это дает возможность по косвенным признакам говорить о том, что данная ситуация никак не связана с утечкой бытового газа", - пояснили М24.ru в пресс-службе компании.

Напомним, сообщение о возгорании в доме 53 на Сиреневом бульваре поступило пожарным 13 февраля в 20.08. В 20.53 пожар был локализован, а уже в 21.43 огонь был полностью потушен. Площадь загорания достигла 60 квадратных метров.

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По данным МЧС, в результате пожара дин человек погиб, еще четверо пострадали, среди которых двухмесячный ребенок. Все они получили ожоги и надышались дымом.

Ранее сообщалось, что возгорание могло быть вызвано утечкой газа.

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