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Следствие

13 марта 2017, 20:22

СК прекратил дело против Гайзера о подкупе экс-главы Сыктывкара

следствие

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Следователи не нашли состава преступления в уголовном деле против бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. Его обвиняли в подкупе экс-руководителя администрации Сыктывкара Романа Зенищева, сообщает ТАСС.

Как сообщил адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев, уголовное преследование прекратили в отношении его подзащитного и других обвиняемых.

Ранее следователи полагали, что Гайзер лоббировал интересы якобы аффилированной с ним компании для ее победы на муниципальном конкурсе и получения контракта на осуществление пассажирских перевозок.

Против экс-главы Сыктывкара, который принял взятку также возбудили уголовное дело. По данным следствия Роман Зенищев получал взятки от группы лиц с 2006 по 2011 год. Подкуп осуществлялся ради победы на конкурсе фирмы ООО "Сыктывкаравтотранс".

Всего Зенищеву заплатили не менее двух миллионов рублей.

Гайзер к подкупу оказался не причастным. По словам адвоката, у него не было бизнес-интересов в транспортной сфере. Это дело против Гайзера возбуждали отдельно, оно не относится к основным обвинениям в его адрес.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы были арестованы высокопоставленные чиновники Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". В их числе – экс-глава республики Вячеслав Гайзер, а также экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов. 18 сентября 2015 года против Гайзера возбудили уголовное дело.

Как считает следствие, в период с 2006 по 2015 годы преступники пытались незаконно завладеть государственным имуществом на крупную сумму.

Ущерб, причиненный деятельностью группировки республике Коми, оценили в 3,5 миллиарда рублей. В частности, преступное сообщество, куда входил Гайзер, пыталось незаконно завладеть высокорентабельными предприятиями региона, например, ГУП "Птицефабрика Зеленская". Кроме того, они умышленно пытались похитить деньги ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов" и брали с предпринимателей взятки за покровительство.


Представителям преступного сообщества предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Следователи продолжают устанавливать других соучастников. Несколько человек находятся в розыске

Ранее Мосгорсуд продлил срок ареста Гайзеру и другим фигурантам дела до 19 марта 2017 года. Вопрос о новом продлении ареста рассмотрят 14 марта 2017 года.

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