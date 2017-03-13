СК прекратил дело против Гайзера о подкупе экс-главы Сыктывкара

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Следователи не нашли состава преступления в уголовном деле против бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. Его обвиняли в подкупе экс-руководителя администрации Сыктывкара Романа Зенищева, сообщает ТАСС.

Как сообщил адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев, уголовное преследование прекратили в отношении его подзащитного и других обвиняемых.

Ранее следователи полагали, что Гайзер лоббировал интересы якобы аффилированной с ним компании для ее победы на муниципальном конкурсе и получения контракта на осуществление пассажирских перевозок.

Против экс-главы Сыктывкара, который принял взятку также возбудили уголовное дело. По данным следствия Роман Зенищев получал взятки от группы лиц с 2006 по 2011 год. Подкуп осуществлялся ради победы на конкурсе фирмы ООО "Сыктывкаравтотранс".

Всего Зенищеву заплатили не менее двух миллионов рублей.

Гайзер к подкупу оказался не причастным. По словам адвоката, у него не было бизнес-интересов в транспортной сфере. Это дело против Гайзера возбуждали отдельно, оно не относится к основным обвинениям в его адрес.