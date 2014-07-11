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Происшествия

11 июля 2014, 13:08

Фигуранта "болотного дела" Косенко отпустили из психбольницы домой

следствие суды болотное дело Михаил Косенко

Фото: ИТАР-ТАСС

Фигурант "болотного дела" Михаил Косенко 11 июля отпущен из психиатрической больницы, где он проходил лечение, и направлен на домашнее наблюдение, сообщает Агентство "Москва".

Косенко будет наблюдаться у врача-психиатра амбулаторно, проживая у себя дома в Москве.

11 июня городской суд подмосковного Чехова удовлетворил ходатайство администрации психиатрической больницы о переводе Косенко на амбулаторное лечение.

В октябре 2013 года Замоскворецкий суд Москвы признал Косенко виновным в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и применении насилия к сотруднику полиции и направил его на лечение в психиатрический стационар. Косенко - инвалид 2-й группы по психическому заболеванию вследствие травмы, полученной в армии.

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. В результате пострадали 29 полицейских. Более 400 демонстрантов были задержаны. По факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей были допрошены около 1,3 тысячи граждан.

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В декабре прошлого года в связи с амнистией было прекращено дело в отношении четверых фигурантов дела - Владимира Акименкова, Марии Бароновой, Леонида Ковязина и Николая Кавказского.

24 февраля Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор восьмерым фигурантам дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Александра Наумова (Духанина) получила 3 года и 3 месяца условно, остальные - от 2,5 до 4 лет колонии общего режима.

В апреле 2014 года по УДО на свободу вышел осужденный по "болотному делу" Константин Лебедев.

Сюжет: Болотное дело

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