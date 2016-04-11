Состояние пострадавшего при стрельбе в метро оценивается как удовлетворительное

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Врачи оценивают состояние пострадавшего при стрельбе в метро как удовлетворительное. Об этом МИА "Россия сегодня" сообщили в справочной службе Первой градской больнице.

Напомним, в пятницу вечером в вагоне поезда между мужчинами произошел словесный конфликт. В результате ссоры один из них достал травматический пистолет "Оса" и не менее двух раз выстрелил в оппонента.

После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали с непроникающим ранением мягких тканей головы.

Позднее подозреваемый в стрельбе был задержан по месту жительства на Профсоюзной улице. Им оказался 60-летний москвич. Его арестовали до 9 июня.