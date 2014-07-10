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Следствие

10 июля 2014, 10:34

Депутата Митрофанова просят проверить на причастность к убийству

следствие долги депутаты Алексей Митрофанов свежая пресса

Алексей Митрофанов. Фото: ИТАР-ТАСС

Вдова экс-владельца сети магазинов "Горилка" Олега Дергилева обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить депутата Госдумы Алексея Митрофанова на возможную причастность к убийству ее супруга 10 октября 2013 года, сообщает газета "Коммерсантъ".

В своем заявлении Дергилева указывает, что Митрофанов был должен бизнесмену около 67 миллионов рублей, о чем давал расписку. Сроки возвращения денег истекали 1 и 25 ноября, а 10 октября Дергилев был убит. Митрофанов отказался возвращать деньги, утверждая, что все вернул. При этом представитель Дергилевой Алексей Левков подчеркнул, что депутата не обвиняют в убийстве. "Есть факты, которые мы просто просим проверить", - сказал он.

Дергилева подала иск в Дорогомиловский суд Москвы и требует взыскать с Митрофанова 67 миллионов рублей на основании оставленных депутатом долговых расписок. В Генпрокуратуре и СКР обращение вдовы не комментируют. В управлении СКР по Самарской области, которое занималось расследованием убийства предпринимателя, сообщили, что во время следствия вдова не рассказывала о долге Митрофанова.

Олег Дергилева был убит 10 окятбря 2013 года. Он участвовал в уставном капитале более 20 компаний в Самарской и Саратовской областях. Среди них не только фирмы, так или иначе связанные с алкогольным бизнесом, в частности, магазины сети "Горилка", но и компании по продаже автозапчастей и недвижимости, а также охранная организация. На сегодняшний день часть этого бизнеса принадлежит его вдове Анне Дергилевой.

Напомним, что в июне текущего года Алексея Митрофанова лишили депутатской неприкосновенности для привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу о покушении на мошенничество. При этом Митрофанов не потерял свой депутатский мандат и продолжает работу в думе до решения суда.

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По версии следствия, помощник Митрофанова Александр Деревщиков располагал информацией о рассмотрении Девятым арбитражным апелляционным судом имущественного спора. Весной 2012 года он вместе с Алексеем Митрофановым, судебным приставом Али Кодзоевым и Радишем Сайтиевым разработал план хищения денег у предпринимателя Вячеслава Жарова. Они предложили бизнесмену за 200 тысяч долларов обеспечить вынесение приговора суда в его пользу, утверждая, что выступят посредниками в передаче денег должностным лицам суда.

Во время личной встречи Митрофанов заверил бизнесмена, что сможет повлиять на суд, используя свой административный ресурс. Как только Сутиев и Деревщиков в присутствии Митрофанова получили часть требуемой суммы, они были задержаны. Парламентарий, защищенный депутатской неприкосновенностью, проходил по делу как свидетель.

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