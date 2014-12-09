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Следствие

09 декабря 2014, 14:40

В России впервые возбудили дело из-за второго гражданства

следствие уголовные дела второе гражданство уведомления

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Следственный комитет впервые завел дело за неуведомление о втором гражданстве, сообщает пресс-служба СКР.

По данным ведомства, житель Ленинградской области получил в Эстонии вид на жительство, а затем и статус лица без гражданства, подтверждающие право на проживание в стране.

В сентябре 2014 года мужчина приехал в Россию, но не уведомил о втором гражданстве ФМС. Его задержали на границе сотрудники Федеральной службы безопасности.

Теперь жителя Ленинградской области обвиняют по статье "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве", ему может грозить штраф до 200 тысяч рублей.

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Напомним, подать уведомление нужно в течение 60 дней после въезда в страну или получения второго гражданства. При этом за нарушение установленного порядка подачи уведомления грозит штраф в размере от 500 до тысячи рублей.

Добавим, что исключение в законе об уголовной ответственности за сокрытие второго гражданства предусмотрено только для "граждан РФ, постоянно проживающих за пределами России, имеющих также иное гражданство, или вид на жительство, или иной документ, который подтверждает право на его постоянное проживание в иностранном государстве".

Чтобы уведомить миграционную службу о втором гражданстве, нужно заполнить соответствующее заявление и отдать сотруднику ФМС вместе с копией иностранного паспорта. Эти же документы можно отправить по почте.

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