Экс-главу фонда Гергиева будут судить за хищение 245 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие завершило расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств из "Благотворительного фонда Валерия Гергиева". Экс-директор фонда Игорь Зотов и его пособник Казбек Лакути обвиняются в трех преступлениях: в присвоении и двух фактах растраты.

Доказательная база по уголовному делу собрана, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет рассмотрено в суде. Все движимое и недвижимое имущество обвиняемых находится под арестом.

В 2009 году Зотов и Лакути с помощью разработанной ими схемы украли из Фонда Валерия Гергиева 245 миллионов рублей. Данную сумму они потратили на шесть элитных квартир и шесть машиномест в престижном доме в центре столицы, которые оформили на своих жен.

Позже мошенники перевели в фонд присвоенную сумму из организаций, подконтрольных Зотову: "Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" и "Московский пасхальный фестиваль". Общий ущерб всем трем организациям составил 472 миллиона рублей.

Фонд получил данные средства в качестве пожертований, и они должны были пойти на благотворительные программы, конференции и выставки, а также на работу фонда в сфере культуры, искусства и просвещения.

Напомним, обвиняемый Лакути в ноябре 2012 года передал одну из квартир в "Фонд Валерия Гергиева" в счет частичного погашения ущерба.