Трое мужчин обстреляли машину скорой помощи в Зеленограде

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полицейские задержали троих мужчин, которые подозреваются в обстреле машины скорой помощи в Зеленограде, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел возле корпуса № 832. По данным полиции, трое молодых людей обстреляли автомобиль скорой помощи марки "Волга" из пневматического пистолета, разбив лобовое стекло машины. Они скрылись с места преступления, но позже были задержаны.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых оружие и доставили их в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Более подробная информация уточняется.