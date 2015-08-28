За большое количество животных в квартире могут начать штрафовать

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Москвичей могут начать штрафовать за содержание в квартирах животных в недопустимом количестве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степана Орлова, введение санкций возможно в случае принятия соответствующего закона на городском или федеральном уровне.

"Депутаты городской думы считают, что необходимо в кратчайшие сроки начинать такую дискуссию с участием специалистов и полностью выработать все нормы и правила содержания домашних животных в многоквартирных домах. Это могут быть и штрафы, безусловно", – сказал Орлов.

По его словам, депутаты столичного парламента планируют обсудить этот вопрос в предстоящую осеннюю сессию.

Ранее Степан Орлов выступил с инициативой ограничить количество домашних животных для жителей многоквартирных домов в столице. "Когда в одной комнате живет одновременно 10 собак или 10 кошек, это может привести к санитарным проблемам для этого жилого помещения и соседей", – сказал депутат.

По его мнению, ограничения должны быть связаны с размером площади. Орлов добавил, что отрегулировать данную область на уровне города будет сложно, поэтому начинать нужно с федерального законодательства. "Количество должны назвать специалисты: ветеринары, экологи, юристы, специалисты в области жилищного права", – подчеркнул он.

Депутат также возражает против того, чтобы граждане занимались разведением животных в квартирах.