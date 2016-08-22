ФАС предложила новую схему расчета тарифов на эвакуацию машин

ФАС разработала методику по расчету тарифов на эвакуацию автомобилей

Стоимость эвакуации автомобилей и сроки их хранения могут изменить, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. Утверждающий указания по расчету тарифов приказ был подписан в ФАС и направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции РФ.

Окончательная стоимость эвакуации и хранения будет определяться на открытых торгах, проводимых органами власти субъектов РФ. Органы власти субъектов РФ самостоятельно будут определять сроки оплаты эвакуации и хранения (не менее 30 дней).

Методика разработана в целях реализации положений Федерального закона № 205, вносящих изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

"Москва в цифрах": Эвакуация

Забрать со штрафстоянки эвакуированную машину с этого лета москвичи могут без оплаты штрафа. Столица стала первым в России регионом, где действуют новые правила.

С 24 июля в Москве отменили обязательную предоплату за эвакуированные машины. При этом тем, кто сделает предоплату, предоставляют скидку в 25 процентов.

В соответствии с действующим порядком, автовладелец должен возместить расходы на перемещение и хранение машины на штрафстоянке. Получить авто можно только после предъявления квитанции об оплате. Всего в этом году на специальные стоянки было эвакуировано более 139 тысяч машин.