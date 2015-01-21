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21 января 2015, 12:59

Москва лишилась права штрафовать недобросовестных арендаторов

штрафы Александр Семенников Алексей Шапошников рубль за квадратный метр арендаторы льготные ставки

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Мосгордума отменила две статьи столичного КоАП, позволявшие штрафовать недобросовестных арендаторов городского имущества, сообщает Агентство "Москва".

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем Twitter рассказал, что устанавливать штрафы за передачу в субаренду объектов, предоставленных городом по льготной арендной ставке, можно только на федеральном уровне, поэтому депутаты были вынуждены исключить из КоАП эту норму.

Глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников пояснил, что столичный парламент принял это решение, исходя из требований Мосгорсуда, запретивших эти статьи.

Ранее в суд поступило дело одного из арендаторов, который снимает здание на Ленинградском проспекте, являющееся историческим объектом, по льготной ставке рубль за квадратный метр. При этом он передает помещения в пользование третьим лицам. ТАСС отмечает, что дело коммерсант выиграл.

При этом Мосгордума совместно с правительством разработает новое положение, по которому Москва оставит за собой право штрафовать недобросовестных арендаторов. Такой порядок будет разработан в самые короткие сроки – как сказал Семенников, столичный парламент может рассмотреть соответствующие поправки уже 30 января.

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