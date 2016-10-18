Оскорбивший полицейского во Внукове водитель оштрафован на 30 тысяч рублей

Водитель кабриолета Mercedes, подозреваемый в оскорблении полицейского возле аэропорта Внуково, оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
Несмотря на административную ответственность, расследование уголовного дела продолжается.
Офицер полиции попросил молодого человека предъявить документы, однако водитель, не представившись, ответил категорическим отказом. Он обругал полицейского нецензурной бранью, выехал задним ходом на дорогу и скрылся.
Теперь водителю может грозить не только штраф, но и срок за оскорбление представителя власти.
