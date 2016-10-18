Форма поиска по сайту

18 октября 2016, 21:32

Безопасность

Оскорбивший полицейского во Внукове водитель оштрафован на 30 тысяч рублей

Водитель кабриолета Mercedes, подозреваемый в оскорблении полицейского возле аэропорта Внуково, оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Несмотря на административную ответственность, расследование уголовного дела продолжается.

Скандал разгорелся в августе. К сотруднику транспортной полиции обратились двое молодых людей с просьбой принять меры к водителю Mercedes, заехавшего на тротуар.

Офицер полиции попросил молодого человека предъявить документы, однако водитель, не представившись, ответил категорическим отказом. Он обругал полицейского нецензурной бранью, выехал задним ходом на дорогу и скрылся.

Теперь водителю может грозить не только штраф, но и срок за оскорбление представителя власти.

